Razzien sorgen weiterhin für großes Aufsehen

Nach einer Großrazzia mit Beamten der Spezialeinheit Cobra und Spürhunden in der Innenstadt und am Stadtrand von Villach, bei der - wie berichtet - auch eine Pizzeria und ein Kebap-Laden durchsucht wurden, schwärmten Polizisten am Mittwoch auch in Feldkirchen aus. Details über diese Aktion hält die Polizei vorerst noch zurück. „Wir können dazu aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Es wird aber noch diese Woche eine Pressekonferenz geben“, teilt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg mit.