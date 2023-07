„Aufstand“ verpufft! Neuer Zugang in ÖOC-Causa

Eines der 13 aktuellen Vorstandsmitglieder ist Peter Kleinmann. Der Ex-Präsident des Volleyball-Verbandes trat dem entgegen, dass die aktuellen Vorstandsmitglieder unbedingt in ihren Ämtern bleiben wollen. „Dass der Vorstand sich an seine Funktionen klammert, ist ein völliger Schwachsinn. Die Hälfte der Leute kandidieren gar nicht. Es sollen Junge machen.“ Auf die fünf Verbände ist der 76-Jährige aber nicht so gut zu sprechen. „Es hat einen Wahlvorschlag gegeben, in dem sie sich selbst aufgestellt haben. Der ist aber abgelehnt worden. Es ist ein Sturm im Wasserglas.“