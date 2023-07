Susanne Gogl-Walli weiter Spitze

Susanne Gogl-Walli, Österreichs „Leichtathletin des Jahres“, eilt weiter von Spitzenzeit zu Spitzenzeit! Die von Wolfi Adler trainierte Athletin gewann beim glänzend besetzten „Sprintfestival“ in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz das B-Finale über 200 m in ausgezeichneten 23,14 Sekunden und kam damit nahe an ihre heuer in Chorzów erzielte persönliche Bestleistung von 23,09 heran.