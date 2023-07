Mann drohte damit, seine Frau vom Balkon zu werfen

Am Samstagabend besuchten ein 44-jähriger Mann und seine 42-jährige Ehefrau in der Gemeinde Lavamünd ihren Nachbarn. „Es wurde Alkohol konsumiert. Gegen 19 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung aller drei Beteiligten“, berichtet die Polizei. „Dabei soll der 44-Jährige gedroht haben, seine Frau vom Balkon zu werfen.“ Der Nachbar fing daraufhin eine Rangelei mit ihm an, um der Frau zu helfen, und wurde dabei verletzt.