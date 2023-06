Was sagen „Krone“-Leser zum neuen Mietrecht?

Ab 1. Juli tritt das neue Mietrecht in Kraft. Damit ist künftig die Maklerprovision nicht mehr von den Mietern zu zahlen, sondern von demjenigen, der den Makler beauftragt hat - also meistens vom Vermieter. Diese vermeintliche Entlastung könnte jedoch durch steigende Mieten wieder auf den Mieter zurückfallen. Was sagt die „Krone“-Community zu dieser Änderung im Mietrecht? Welche Erfahrungen haben Sie bisher bei einem Wohnungswechsel gemacht? Wir freuen uns über Ihre Kommentare!