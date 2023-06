Da sieht Lewis Hamilton nur noch die Rücklichter

Besseres Fahrgefühl

„Eine riesige Steigerung“, empfindet Krüger beim Fahrgefühl. „Vom Handling her ist es viel besser geworden.“ Autos drehen sich nicht mehr ohne Grund weg, können besser abgefangen werden. „Auch die Reifenphysik ist eine komplett andere. Man merkt es viel stärker, wenn man die Ideallinie verlässt, übers Gras oder dreckige Stellen fährt.“ Nicht nur an der Reaktion des Autos, sondern auch an den Dreckspritzern am Wagen. Die Unterschiede zwischen Soft, Medium und Hard sind deutlich realistischer geworden. Das bringt vor allem bei längeren Rennen mehr taktisches Kalkül ins Spiel. Apropos längere Rennen: Mit dem 35%-Modus kommt eine neue Distanz ins Spiel.