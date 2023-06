Billy Gibbons: Wie ZZ Top, nur mit mehr Dreck

Let the music do the talking

Die teils perfekt choreografierten Bewegungen, die Gibbons und Hill bei ZZ Top ausgezeichnet haben, funktionieren auch in der Funktion Gibbons/Hanks. Drummer Douglas, zuletzt auch Live-Ersatz von Joey Kramer bei Aerosmith, verrichtet sein Werk hinter einer Plastikwand unspektakulär, aber äußerst effektiv. Nach etwa einem Drittel der Show wird bereits der Gassenhauer „Gimme All Your Lovin‘“ ins Oval gefeuert und sorgt beim gut eingestimmten, aber bis dahin noch nicht wirklich enthusiasmierten Publikum erstmals für gröberes Stimmungsrascheln. Der große Geschichtenerzähler war der bärtige Gibbons ohnehin nie, auf dieser Solotour schäkert er tatsächlich nur noch das Allernötigste ins Auditorium und konzentriert sich voll auf sein Spiel. Cover-Versionen von „Treat Her Right“ oder „I Got Love If You Want“ gehen zurück zur favorisierten Musik des Bandchefs, der „Blue Jean Blues“ wird geruhsam und mit nonchalanter Lässigkeit zum Besten gegeben.