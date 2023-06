Idris Elbas neue Serie: „Dachte, es geht zum Mars“

Meistens, wenn im Flugzeug gedreht wird, wird es zur Erleichterung der Arbeit in einem größeren Maßstab nachgebaut. Nicht so bei „Hijack“, der neuen Serie auf AppleTV+ (ab sofort verfügbar). Hier wurde ein komplettes Flugzeug in Originalgröße am Set nachgebaut. Was für den groß gebauten Hauptdarsteller Idris Elba kein Zuckerschlecken war: „120 Tage lang haben wir da drin gedreht, ich war immer im selben Outfit, und ich bin ein großer Mann. Es war schon klaustrophobisch, und manche Kamerawinkel waren echt nicht sexy. Es hat sich für mich angefühlt, als würden wir bis zum Mars fliegen“, erzählt er im „Krone“-Interview.