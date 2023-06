Fieser Rückzieher - „flüchtet“ nun ManUnited-Star?

Nachfolger schon gefunden?

Und United könnte bereits seinen Nachfolger gefunden zu haben: Englands Rekordmeister hat großes Interesse an Andre Onana von Inter Mailand. Vertreter des Klubs trafen sich in der vergangenen Woche mit Onanas Agenten Albert Botines zu Gesprächen über einen möglichen Wechsel. Wobei die endgültige Entscheidung von der Zukunft von De Gea abhängt. Onana, der bei der Champions-League-Finalniederlage gegen Manchester City in Istanbul für Inter in der Startelf stand, hatte während seiner Zeit bei Ajax Amsterdam unter Ten Hag eine große Rolle gespielt.