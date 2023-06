Ab in die NHL?: „Will sehr rasch gezogen werden“

Es gilt als fix, dass Du bereits in der ersten der insgesamt sieben Runden gezogen wirst. Welche sind deine Erwartungen?

Ich will sehr rasch und so früh wie möglich gepickt, sprich von einem Klub gezogen werden. Sollte es dazu kommen, wäre es noch viel schöner, sollte ich zugleich als erster Verteidiger zum Zug kommen.