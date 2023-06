Klimt-Bild mit „Persilschein“ erzielt Rekordsumme

Der von Experten erwartete Klimt-Spitzenpreis von rund 75 Mio. Euro wurde damit sogar übertroffen. Zusätzlich stellte die Versteigerung in London mit dem erzielten Preis einen Klimt-Rekord bei einer Auktion auf, kam das Los nach aktuellem Umrechnungskurs doch auf 108,4 Mio. US-Dollar und liegt damit vor den 105 Mio. US-Dollar, die vergangenen Herbst der „Birkenwald“ beim Konkurrenten Christie‘s in New York erzielte. Das „Porträt von Adele Bloch-Bauer II“ – bis 2006 im Wiener Belvedere, dann restituiert – erzielte 2006 87,9 Millionen Dollar und wurde 2016 für 150 Millionen Dollar an einen chinesischen Sammler verkauft.