Verrückt! So luxuriös reisen die Al-Hilal-Stars

Was Billigeres kann sich der saudische Fußballklub Al-Hilal offenbar nicht leisten. In einem Video gewährt Stürmer Odion Ighalo einen Einblick in das Innere der Boeing, mit der das Team für gewöhnlich unterwegs ist. Eines steht fest: An Luxus ist der Privatjet kaum zu überbieten (siehe Video oben).