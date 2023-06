Kranke(n) Kasse: „Hast du Geld, ist alles ok!“

Die Mängel in der Gesundheitsversorgung halten weiter an. Während die Anzahl an Patienten weiter stetig zunimmt, bleiben gerade viele Kassenarztstellen weiterhin unbesetzt. Wer kurzfristig einen fachärztlichen Termin braucht, ist meist auf den Gang zum Wahlarzt angewiesen, doch dieser ist oftmals mit teils erheblichen Kosten verbunden. Die „Krone“ hat unsere Leser zu diesem Thema befragt: Können Sie sich einen Wahlarzt leisten?