Julia Grabher in Bad Homburg gegen Bronzetti out

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Montag ihr Auftaktmatch in der Tennis-Rasensaison verloren. Die 26-Jährige unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Bad Homburg Lucia Bronzetti 4:6,1:6, womit ihr die Revanche an der Italienerin für die exakt ein Monat davor in Rabat bezogene Finalniederlage misslang.