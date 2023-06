Noch nicht einmal bei PSG und schon schimpfen Fans

Regelmäßig Zoff mit Spielern

Hintergrund: Hernandez kam in Marseille zur Welt, der Stadt von PSGs Erzrivalen Olympique Marseille - für Hardcore-Fans der Pariser nicht miteinander vereinbar. Dass sich Anhänger des Klubs gegen eigene Spieler stellen, wäre in der französischen Hauptstadt jedenfalls nicht das erste Mal. Alleine in der vergangenen Saison hatten mit Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar und Lionel Messi gleich mehrere Spieler den Ärger der Fans in Form von Buhrufen, Protesten und Besuchen bei den Villen der Profis zu spüren gekommen.