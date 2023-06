Spektakuläres Angebot für Lewandowskis Ehefrau

Lewandowski erfuhr vom Angebot aus den Medien

Ihr Ehemann und Barcas Stürmerstar Robert Lewandowski war über diese Nachricht, die er beiläufig erstmals aus den Medien erfuhr, wenig begeistert. Lewandowska: „Ich verließ das Treffen, und nach einer Stunde erschien diese Information in den Medien. Mein Mann hörte davon in der Presse und fragte mich: ‚Anna, was machst du da, was sind das für Artikel?“.