Rennfahrer und dessen Verlobte nach Zeckenbiss tot

Rocky-Mountain-Fleckfieber

Die Woche zuvor hatte sich Costa gemeinsam mit seiner Verlobten in einer ländlichen Gegend in Campinas aufgehalten, wo die beiden offenbar von Zecken gebissen wurden. Im Spital wurde bei dem Paar das Rocky-Mountain-Fleckfieber, eine seltene Infektionskrankheit, diagnostiziert. Costa starb am 8. Juni um 12 Uhr, Giordana war vier Stunden später ebenfalls tot.