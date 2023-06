Hafenmitarbeiter wegen Kokainhandels festgenommen

Anfang April waren 600 Kilogramm Kokain in einem Seecontainer in Bremerhaven entdeckt worden. Die Behörden beobachten bereits länger, dass sich der Drogenhandel von Häfen im europäischen Ausland, vor allem Antwerpen und Rotterdam, nach Deutschland verlagert. Das könnte damit zu tun haben, dass die Sicherheitsmaßnahmen in Belgien und den Niederlanden zuletzt stark erhöht worden sind. „Deshalb haben wir vom Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Verschärfung der Maßnahmen, zum Beispiel Zollkontrollen, auch in Deutschland gefordert“, hieß es weiter.