Nordsee ist wichtigste Kokain-Schmuggelroute

Vor etwa zehn Jahren begannen albanischstämmige Schmugglerinnen und Schmuggler, die Ware direkt in Südamerika einzukaufen und nach Belgien und in die Niederlande zu verschiffen. 2021 stellten die Behörden in Antwerpen 89,5 Tonnen Kokain sicher, in Rotterdam waren es 70,6 Tonnen. Während die Drogenfunde in diesen beiden Städten nur leicht zunahmen, stiegen sie in Hamburg (Rekordmenge von 19 Tonnen im Jahr 2021) und Bremen stark an. Albanische Gruppen belieferten den britischen Drogenmarkt unter anderem aus nahen Häfen in den Niederlanden und Deutschland, heißt es im Bericht.