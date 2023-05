Explosionen und Brandanschläge in Rotterdam

Mehrere Explosionen in den vergangenen Tagen hätten für Unruhe gesorgt, sagte der Bürgermeister Ahmed Aboutaleb am Montag in einer Videobotschaft. „Ich möchte Sie wissen lassen, dass wir diese Situation sehr ernst nehmen und gemeinsam mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft alles tun, um die Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten.“ Zwei Stunden später kam es jedoch gleich wieder zu einem Anschlag auf einen Coffeeshop. 50 Angriffe gab es laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS in diesem Jahr bisher. Das sind mehr Explosionen als im ganzen Vorjahr.