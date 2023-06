„Beängstigend“: Killerwal-Angriff auf zwei Boote

In einem Fall sollen die Meeressäuger auch die Yacht gerammt sowie in die Ruder gebissen haben. Jajos Skipper Jelmer van Beek berichtete von See: „Vor 20 Minuten wurden wir von Orcas angegriffen. Sie kamen direkt auf uns zu und schlugen auf die Ruder ein. Es war beeindruckend, die Orcas zu sehen. Wunderschöne Tiere, aber auch ein gefährlicher Moment für uns als Team.“ Die Segel-Crew reagierte ruhig. „Wir nahmen die Segel herunter und verlangsamten das Boot so schnell wie möglich. Nach ein paar Angriffen zogen sie sich glücklicherweise zurück. Das war ein beängstigender Moment“, sagte Van Beek.