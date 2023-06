Das ist Kärntens heißestes Klassenzimmer

Die vier Klassenzimmer in den Räumlichkeiten der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt, die ein wenig wie kleine Uni-Hörsäle aussehen, können während des Unterrichts einen recht eigenwilligen Anblick bieten. Da sitzen dann 15-Jährige neben 65-Jährigen in der Schulbank und die kommen auch noch aus allen möglichen Berufen vom Zimmermann bis zum Arzt. „Das ist im Unterricht ziemlich spannend, aber gerade in dieser Vielfalt liegt auch eine ganz eigene Kraft“, weiß Schulleiter Klaus Tschabuschnig.