Halbbrüder nach blutiger Stecherei festgenommen

Was genau passiert ist, wissen derzeit nur die beiden Verletzten: zwei Asylwerber aus Afghanistan, die in Haslach leben. Bei ihren Einvernahmen gaben sie später an, von einem unbekannten Dritten attackiert worden zu sein. Die Polizei fand aber bisher keine Hinweise auf den mysteriösen Täter. Sie geht daher zur Stunde von einem blutigem Streit zwischen den beiden Halbbrüdern aus.