GAK-Trainingsstart: „Es wird wieder gelacht!“

GAK holt mehrere neue Spieler

Am Samstag (18.30) steht der erste Test in Wildon an, da werden die an Fürstenfeld verliehenen Rauter und Poric dabei sein, noch nicht aber Lafnitz-Zugang Christian Lichtenberger: „Er ist ein Puzzleteil für unsere Neuausrichtung. Er hat einen guten Linken, dribbelt gut, schießt aufs Tor, geht mit Tempo auf die Kette. So einen Spielertyp haben wir noch nicht gehabt.“