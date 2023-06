Thomas Brezina sucht nach dem „Wow-Effekt“

Kinderchirurg Omar Sarsam und Moderatorin Melanie Flicker präsentieren „Das Wunder DU“ und beantworten in der Sendung die Fragen des Kinderrateteams mit Experimenten, Grafiken und vielen weiteren Hilfsmitteln. Brezina, von dem Idee, Konzept und Drehbuch stammen, weiß: „Man erklärt Kindern wie auch Erwachsenen am besten alles so, dass ein Bild im Kopf entsteht. Und vor allem sollte man immer schauen, was daran das Begeisternde ist, also was der Wow-Effekt ist. Das sind oft Winzigkeiten, wie zum Beispiel die Lebewesen, die auf unserem Finger sind - manche davon sind nützlich, andere sollte man besser abwaschen.“