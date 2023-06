Mutmaßlicher Doppel-Mörder ist zurechnungsfähig

Erstes Opfer in der Silvesternacht

Der 50-Jährige soll in der Silvesternacht sein erstes Opfer, den 74-jährigen Apotheker, in der Donaustadt getötet haben. Beim Apotheker, der massive Kopfverletzungen sowie Misshandlungsspuren am ganzen Körper aufwies und an den Beinen gefesselt war, fanden die Polizisten eine hergerichtete Tasche mit Diebesgut aus dem Haus, diese wurde zurückgelassen. Mitgenommen hat der mutmaßliche Täter dann aber lediglich eine Geldbörse und die Schuhe des Opfers.