Lässt die Politik die Jugendlichen im Stich?

Es sind eine Vielzahl an Krisen, die Kinder und Jugendliche heute zu verarbeiten haben: Ukraine-Krieg, Klimaerwärmung, Zukunftsangst. Die neue Ö3-Jugendstudie zeigt, dass sich nur 15 % der Jugendlichen von der Politik vertreten fühlen. Die jungen Menschen seien aber sehr interessiert an Politik und sehen massiven Handlungsbedarf bei der derzeitigen Bundesregierung. Was denken Sie darüber? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!