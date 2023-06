MedUni Serpents: „Nicht umsonst Sieger der Herzen“

Im Herbst wollen die zahlenmäßig doch deutlich unterlegenen Serpents wieder mit gefletschten Zähnen zubeißen, der Cocktail auf der Luftmatratze wird wohl der ein oder anderen Krafteinheit weichen müssen. „Wir können es kaum erwarten, wieder zu zeigen, was wir alles können. We will be back and we will be stronger!“, ist die Wide Receiverin überzeugt.