Mit nur 26 Jahren: ÖSV-Athlet zieht Schlussstrich

Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2016 in Val Thorens (FRA) eroberte Sandro Siebenhofer die Goldmedaille, zudem holte er 2018 in Cardrona (NZL) JWM-Silber. Zuletzt hatte der Steirer mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Ende 2021 zog er sich bei einem Trainingssturz auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Ausgerechnet bei seinem Comeback im Jänner dieses Jahres bei einem Europacuprennen in St. Moritz (SUI) folgte mit einem weiteren Kreuzbandriss - diesmal im rechten Knie - der nächste Rückschlag.