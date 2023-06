Neue Team-Kombi „hat einen gewissen Beigeschmack“

Damen-Absage ein schlechtes Signal

Als enttäuschend bezeichnete Scherer die endgültige „Absage an die Damen“ in der Nordischen Kombination, die zumindest bis 2030 keine Olympia-Premiere erleben werden. Begründet wird dies mit mangelnder Dichte und einem tatsächlich überschaubaren Kreis teilnehmender Nationen, denn der Zweikampf aus Skispringen und Langlauf ist international nur mäßig beliebt. Das Signal für die Sportlerinnen sei jedenfalls ein denkbar schlechtes, so Scherer. „Die jungen Damen bemühen sich, zeigen wirklich tolle Leistungen. Und wir als Verband bekennen uns zur Sportart, indem wir das Budget im Frauen-Bereich für die kommende Saison prozentuell am meisten von allen Sparten erhöhen.“