Ferialarbeiter schwitzen in der Eishöhle wenig

In zweieinhalb Wochen schließen die Schulen ihre Pforten. Unter den Ferialjobs gibt’s neben den klassischen Arbeiten in der Gastronomie oder im Büro auch echte Exoten - etwa in der Eishöhle. Die „Krone“ hat nachgefragt und nachgeschaut und es warten auch durchaus finanziell lukrative Angebote.