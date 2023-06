David Alaba: „Für solche Momente leben wir!“

Die Halbzeitbilanz des österreichischen Nationalteams in der EM-Qualifikation könnte kaum besser ausfallen: In der Hinrunde ungeschlagen, Führung in der Gruppe F und die als direkte Konkurrenten gehandelten Schweden am Dienstag in Wien mit einem 2:0-Erfolg schon weit abgehängt. David Alaba und Co. pendelten danach zwischen Freude und Zurückhaltung.