Kindesmissbrauch? Doppel-Olympiasieger vor Gericht

Vor Gericht bestritt der Doppel-Olympiasieger die gegen ihn erhobenen Vorwürfe großteils vehement. Was etwa den Sex mit Freundin Yvonne in einem Transporter in einem abgelegenen Waldstück anbelangt, sei dieser stets „abgeschirmt“ von dem Mädchen erfolgt. Dieses habe entweder durch vorgehängte Decken keine freie Sicht gehabt oder sei überhaupt im Freien gewesen.