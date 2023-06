Steirerin wird erste Bischöfin der Altkatholiken

Altkatholisch - wer von der Konfession zum ersten Mal hört, denkt an Latein, Weihrauch und alte Männer in purpurnen Roben. Der Name ist unattraktiv für eine „Übertrittskirche“. Das sagt nicht irgendjemand, sondern das Oberhaupt der Altkatholiken in Österreich, Maria Kubin. Am 22. April wurde sie zur ersten Bischöfin der Glaubensgemeinschaft gewählt.