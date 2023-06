Zahl der Verkehrstoten seit 2012 um 30,3% gesenkt

Neben Litauen verzeichneten noch 13 weitere Länder einen Rückgang über diesem Durchschnitt. Im Jahr 2022 gab es in der EU insgesamt 20.679 Verkehrstote, was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber 2021 entspricht. Das bedeutet, dass durchschnittlich 56 Menschen pro Tag auf den Straßen der EU-27 sowie in Großbritannien, Norwegen, der Schweiz, Israel und Serbien ihr Leben verloren haben. Diese 32 Länder werden im Rahmen des PIN-Programms (Road Safety Performance Index) überwacht. Von diesen 32 Ländern verzeichneten nur 13 einen Rückgang der Verkehrstoten im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021. Slowenien führt die Liste mit einem Rückgang von 25 Prozent an, gefolgt von Lettland mit 23 Prozent sowie Litauen und Zypern mit 18 Prozent. In Österreich sank die Zahl der Verkehrstoten um 3,6 Prozent.