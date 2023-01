Katzenberger: „Als wäre die Hölle ausgebrochen“

„Habe das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen“

Alles in allem eine Situation, mit der Daniela Katzenberger momentan wohl nicht so richtig umzugehen weiß. Auf Instagram meldete sich die 36-Jährige bereits am Donnerstagabend mit einer Nachricht, in der sie über ihren derzeitigen Gemütszustand spricht. „Ich wollte mich mal ganz kurz bei euch melden. Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen, ehrlich. Kann‘s ja gar nicht umschreiben oder irgendwie anders formulieren“, seufzte sie. „Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend.“