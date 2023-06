Formel 1: Großes Rätselraten um Lewis Hamilton

Doch es bahnt sich laut „Daily Mail“ eine überraschende Wende an. „Ich habe nichts mehr zu sagen, was den Vertrag betrifft“, seufzte Hamilton am Rande des Großen Preis von Kanada. „Ob es nun nächste Woche oder nächsten Monat ist, macht mir nichts aus.“ Nun fragt sich nicht nur das britische Medium: Warum ziehen sich die Verhandlungen plötzlich in die Länge?