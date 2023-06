Sepp Straka verpasst Cut bei US Open

Für Golf-Profi Sepp Straka sind die 123. US Open nach der zweiten Runde vorbei. Mit einer 74er-Runde (vier über Par) rutschte der 30-jährige Österreicher am Freitag in Los Angeles ins Hintertreffen und verpasste um zwei Schläge den Cut für das Wochenende. Nach der Auftaktrunde (70) war er auf Rang 38 gelegen. Nordirlands Star Rory McIlroy brachte sich indes mit zwei Schlägen Rückstand auf den allein führenden Amerikaner Rickie Fowler zur Halbzeit in Lauerposition.