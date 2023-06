Mitterwallner in Leogang im Short Track auf Rang 7

Die 21-jährige Tirolerin war am Freitag 23 Sekunden langsamer als die französische Siegerin Pauline Ferrand-Prevot. Laura Stigger, die den ersten Short Track der Saison in Nove Mesto gewonnen hatte, kam auf Rang 15 (+55 Sek.) ins Ziel. „Ich bin mega-glücklich. Ich bin so froh, dass ich am Sonntag ganz vorne in der ersten Startreihe stehen darf“, freute sich Mitterwallner schon mit Blick auf das Cross-Country-Rennen.