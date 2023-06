„Ich habe zwei Heimaten in meinem Herzen“

Hat man Sie wohlwollend aufgenommen?

Die Familie meines Mannes sehr. Aber in der Firma wurde ich ausgelacht, weil ich breitestes Bairisch gesprochen habe. Ich sagte irgendeinen Begriff, und man hat gelacht. Vor Scham habe ich halt mitgelacht. Die haben es bestimmt nicht böse gemeint. Aber es war auf die Dauer verletzend. Darum versuchte ich, Hochdeutsch zu sprechen. Aber das konnte ich nicht. So habe ich eben den Vorarlberger Dialekt gelernt. Dann hatte ich ganz am Anfang auch Probleme mit dem Geld. Schilling und D-Mark. Ich bin oft mit 1000 Schilling einkaufen gegangen, weil ich dachte, das Geld reicht nicht. Die ersten zwei Jahre in Vorarlberg war ich sehr traurig. Wäre ich nicht verheiratet gewesen, ich wäre wieder zurück nach Bayern gegangen. Ich habe mich am Anfang oft übersehen, ignoriert, nicht gefragt gefühlt. Erst durch unsere Kinder habe ich angefangen, mich hier wohl zu fühlen. Und durch den Kirchenchor in Schwarzach. Da waren so viele liebe Menschen, die mir geholfen, mich angenommen haben. Mit denen bin ich heute noch befreundet.