Fremd daheim: Das einfachere Leben

Würden Sie sagen, dass Sie hier in Vorarlberg angekommen sind? Wo fühlen Sie sich Zuhause?

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview lange darüber nachgedacht. Alles hat zwei Seiten. Wenn ich hier bin, also in Vorarlberg, vermisse ich Taiwan sehr. Die Menschen, das Essen, das Klima. Aber wenn ich in Taiwan bin, vermisse ich Vorarlberg. Die Menschen in Taiwan neigen dazu, sich zu stark in das Leben ihrer Mitmenschen einzumischen. Das ist sehr anstrengend.