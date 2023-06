Messi trifft nach zwei Minuten für Argentinien

„Kein einziges gelbes Trikot“

In Peking genossen die „Gauchos“ quasi Heimvorteil. „Ich sehe kein einziges gelbes Trikot“, sagte Australiens Coach Graham Arnold. „Ich hoffe nur, dass Lionel Messi an den Trikotverkäufen beteiligt wird, denn ich habe noch nie in meinem Lebens so viele Argentinien-Shirts mit der Nummer zehn gesehen.“