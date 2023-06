Hätten Eltern Tod ihres Kindes verhindern können?

Es ist ein schwieriger und erschütternder Fall, mit dem sich die Kärntner Anklagebehörde nach einer Anzeige des Klinikums Graz beschäftigen muss. Im März war dort eine 14-Jährige an einem wenige Monate zuvor diagnostizierten Krebs verstorben - Tumore im Bauchraum hatten bereits gestreut, die Metastasen auch Luft- und Speiseröhre erreicht. In diesem Stadium der furchtbaren Erkrankung konnte das junge Mädchen nicht mehr gerettet werden. Doch was, wenn es behandelt worden wäre? Wie wären die Überlebenschancen gewesen? Und um welchen Preis?