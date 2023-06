Wöber: „Es fühlt sich alles befreiter an“

Vor seiner Zeit in Leeds spielte der Wiener durchwegs bei Clubs, die in ihren Ligen zur Spitze zählten. Der wochenlange und letztlich erfolglose Abstiegskampf in England war eine neue und unliebsame Erfahrung. „Wir haben es einfach nicht geschafft, in den wichtigen Spielen Siege zu holen. Alles war in gewisser Weise verkrampft“, erzählte der 25-Jährige.