Optimismus versus Jobangst bei den Angestellten

Kaufstarke Kunden in der Region

Wie es nun weitergeht, hängt in erster Linie von der Beurteilung des Insolvenzverwalters ab, ob das Unternehmen gerettet werden kann oder nicht. Am 25. September stimmen die Gläubiger über einen etwaigen Sanierungsplan ab. Zuletzt hieß es, dass österreichweit 23 Filialen geschlossen werden sollen. Etwa 1900 Mitarbeiter dürften ihren Job verlieren. Zwei Jahre blieben Zeit, um die offenen Forderungen der Gläubiger zu begleichen. Die Dornbirner Filiale gilt aufgrund der kaufstarken Kunden aus der Schweiz und Liechtenstein als eine der bestlaufenden in Österreich und könnte womöglich weitergeführt werden. Sollten sämtliche Rettungsbemühungen jedoch scheitern, müsste die große Drehtür aber auch bei der Kika-Filiale in der Messestadt für immer geschlossen werden. PV