„Wirkte gelassen“ - das letzte Foto von Berlusconi

„Wollte sich verabschieden“

„Wir wechselten ein paar Worte“, erzählte Calvetti, „und er sagte ‚Milano Due ist immer nett‘. Er wirkte gelassen und hat gelächelt.“ Milano Due (Mailand 2) war eines der ersten großen Immobilienprojekte, die Berlusconi mit dem Edilnord-Konzern in den 1970er-Jahren errichtet hatte. Beim „Maximilian Bistro“, das selbst in diesem Stadtteil liegt, erinnert ein Denkmal an den Bau. „Ich nehme an, dass er sich mit diesem Aufenthalt von Milano Due, seiner Kreation, verabschieden wollte“, sagte Calvetti.