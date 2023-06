Bayern-Star klagt: „Ich stecke hier fest“

Anders sei es aber als Linksverteidiger: „Als Außenverteidiger musst du dich mehr um die Verteidigung als um den Angriff kümmern. Man muss sich den Moment aussuchen, in dem man nach vorne loslaufen will. Denn wenn du die ganze Zeit rennst, wirst du getötet, besonders auf diesem Niveau. Sie werden dich leicht ausschalten“, sagt Davies. Bleibt abzuwarten, ob der 22-Jährige in der nächsten Saison seine Chance als Flügelspieler vorne bekommt.