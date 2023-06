65 Schnapsflaschen für die Familie gestohlen

Dieb ausgeforscht

Die Polizisten konnten schließlich einen 43-jährigen, rumänischen Staatsangehörigen ausforschen und fuhren zur Wohnadresse des Beschuldigten in Asten. Im Kellerabteil des Rumänen konnten die Polizisten schließlich 65 Flaschen Spirituosen, zwölf Tafeln Schokolade sowie 15 Duschgels im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro sicherstellen, die der Beschuldigte seit Jänner 2023 in Supermärkten in Enns und Linz gestohlen hatte.