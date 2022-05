Zigaretten und Alkohol in der Schweiz gestohlen

Das Lalndeskriminalamt Oberösterreich hat am Mittwoch am Bahnhofsplatz Wels einen 54-Jährigen verhaftet, der 2016 in der Schweiz Zigaretten und Alkohol im Wert von 450.000 Euro gestohlen haben soll. Der Mann hatte - laut Ermittlungen der Polizei in der Schweiz - mit einem Komplizen von März bis Dezember in Suhr die Taten begangen. Außerdem dürfte er Gelder vom Verkauf der Beute vorbei an den Behörden weiterüberwiesen haben, so die Exekutive.