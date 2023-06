Weißhaidinger in Schweden nur von Stahl gebogen

„Mein dritter Wurf war technisch gesehen sehr in Ordnung. Für Daniel war es in Sollentuna ein Heimspiel, er hat eine starke Serie mit drei Würfen über 68 m hingelegt und persönliche Bestleistung geworfen. Er hat verdient gewonnen“, meinte Weißhaidinger. Am Dienstag trifft sich die Diskus-Elite in Turku (Finnland), wo sich der Oberösterreicher technisch und weitenmäßig schrittweise steigern möchte.